Tu-tu-tuntenball im Chambinzky

Die einzige Faschingsparty, die ich fast jedes Jahr besuche, ist der Tuntenball im Chambinzky. Dort feiern nicht nur als Männer verkleidete Frauen oder als Frauen verkleidete Männer, sondern auch als Frauen verkleidete Frauen und als Männer verkleidete Männer. Und auch unverkleidete Gäste wie ich.

Es herrscht dort schon eine ganz eigene Atmosphäre. Schwule, Lesben und Heteros tanzen gemeinsam bis früh in den Morgen. Ich empfand es nie so sehr als Faschingsfeier (bin auch immer erst nach 12 Uhr rein), es war einfach eine große, exzessive Party. In Würzburg gibt es keine bessere!

Und das ist sie dieses Jahr hoffentlich wieder – am 25. Februar 2006 ab 20 Uhr! See you after midnight! 😉