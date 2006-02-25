Gestern fand im Immerhin das lange von mir ersehnte Konzert von Scallwags statt. Ja, das Immerhin ist bestimmt kein Hochglanzkonzertsaal. Es ist klein, etwas schmuddelig und stickig. Aber für echte Rockkonzerte ist das einfach die passende Atmosphäre.
Neben Scallwags trat auch noch eine andere Band auf, G.a.s. Drummers aus Spanien. Leider wurden sie auf dem Weg zum Konzert von der Polizei angehalten und durchsucht. Und da sie einen Teil des Equipments dabei hatten, das auch Scallwags für ihren Auftritt brauchten, hat sich der ganze Abend etwas nach hinten verschoben.
Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Die vier Jungs von Scallwags rockten gutgelaunt. Rotzige E-Gitarren, ein lautes Schlagzeug und einen hämmernden Bass – das reichte ihnen, um den Saal aufzuheizen.
G.a.s. Drummers sind musikalisch recht eng mit Scallwags verwandt. Das, was ich von ihren spanisch-englisch-deutschen Ansagen verstand, war recht witzig und so fröhlich ließen sie es krachen.
Zwei Bands für 5 €, dazu zwei Säfte mit Alkohol – der Abend war günstig und vor allem gut!
Ach ja, Phogex war auch da!
Update I: Bilder gibt es bei Flickr!
Update II: AlohaDan war- unerkannterweise – auch da.
9 Gedanken zu „Scallwags, Spanier, Saft“
Klar kann ich sie dir schicken – sind ja bloß 88MB! 😉
Ich bringe sie dir auf CD zum Konzert im B-Hof mit, ok?
Hallo Ralf. Sehr schöne Bilder hast Du gemacht. Kannst Du mir die bitte mal schicken.
Sehen wir uns am 13.05. im B-Hof?
War die meiste Zeit hinten beim Kicker gesessen…
Das mit den Buttons wäre mal eine gute Idee.
Ist auch nicht zu teuer:
http://www.merchattack.de/produkte/buttons.html
@PW: Was immer die Polizei gesucht hat – gefunden haben sie nix! Sonst wäre der Abend deutlich kürzer geworden …
@AlohaDan: Hmm, wir müssen uns alle mal einen „Ich blogge!“-Button anstecken … 😉
Ich war auch da! Hab‘ mir -als alter Immerhinstammgast- das ganze mit einer Flasche Radler angeschaut…
War aber irgendwo recht passend.
Denn durch mein spätes Auftauchen zwischen 21:00 und 21:30 hab ich Scallwags dann nicht verpasst *g*
Was die Polizei da wohl gesucht hat bei den Spaniern?
Die A3 sollte man mit ausländischen Nummernschildern grundsätzlich meiden … 😉
Erwähnungen