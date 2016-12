Arcaden in der Glotze

Wie eben bei schreibmaschine gelesen, wird es vom 20. November bis 24. November ein Arcaden-Special auf unserem geliebten Regionalsender TV touring geben.

Höhepunkt der Themen-Woche ist eine einstündige Live-Sendung am Freitag, 24. November ab 18 Uhr. Zu Gast im TV touring-Studio werden Gegner und Befürworter des Projekts sein, nämlich Würzburgs Oberbürgermeisterin Dr. Pia Beckmann, Torsten Kuttig (Bereichsleiter Projektentwicklung mfi) und für die Gegenseite werden Peter Collier (Bayr. Einzelhandels-Verband) sowie Raimund Binder von der Bürgerinitiative “Ringpark in Gefahr” anwesend sein.

Na, das wird ein Fernsehabend. Aber was ist mit der traurigen Minderheit, die kein TV touring empfangen können — also ich? Wird es ein Public Viewing geben, wie während der WM? Am besten in den Posthallen. Und danach gibt es einen Autokorso (oder Fahrradkorso für die Umweltaktivisten) der vermeintlichen Siegerseite.

Ja, so will ich diesen Tag erleben. Mit Tausenden von Würzburgern vor den Fernsehern in den Kneipen sitzen und Sätze rufen wie “Los, Pia!”, “Gib’s ihr, Peter”, “Rhetorisches Foul!”. Da kommt Stimmung auf.

Am 3. Dezember ist Endspiel. Und wir alle sind Schiedsrichter.