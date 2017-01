WordPress-Plugin: A Year Before

Das Plugin ist umgezogen — jetzt unter herrthees.de!

The Plugin moved to herrthees.de!

In english — or something similar

Wenn ein Blog länger besteht, dann ist es ja fast schon ein historisches Dokument. Und so kann es interessant sein, was so vor einem Jahr im Blog passiert ist.

Zumindest stellte sich dieses Problem dem Würzblog. Eine grobe Recherche brachte mir kein Plugin für WordPress, dass mir diese Funktionalität bot. (Falls ich es einfach nur übersehen habe, dann gibt es jetzt ein Zweites. ;-)) Also habe ich mal schnell eines selbst geschrieben. 🙂

Übersicht

Mit “A Year Before” kann man Blogbeträge anzeigen lassen, die vor einer bestimmten Zeitspanne im Blog veröffentlich wurden. So kann man in einer “historischen Ecke” zeigen lassen, was vor z. B. 30 Tagen, 6 Monaten oder einem Jahr im Blog passierte.

Das Plugin ist nach wie vor im Beta-Stadium, ich garantiere also noch nicht, dass auch alles funktioniert. Aber beim Testen ist noch nichts Schlimmes passiert … 😉

Installation

Das Plugin aus dem WordPress-Repository herunterladen und das Verzeichnis a-year-before mit den darinliegenden Dateien in den Plugin-Ordner von WordPress schieben. Dann A Year Before bei den Plugins in der WordPress-Administration aktivieren.

Als Widget

Wenn man die Widget-Funktion von WordPress nutzt, dann ist der Rest sehr simpel. Einfach in der Widget-Verwaltung A Year Before auf die Sidebar ziehen. Bei Bedarf kann man im Popup-Dialog alles Mögliche einstellen.

Als PHP-Code

Im Template — die Sidebar bietet sich dafür an — an die Stelle, an der die Beitragsliste erscheinen soll, folgenden PHP-Code einfügen:



<?php if (function_exists("ayb_posts")) { ?>

<div class="box">

<h2>Vor einem Jahr</h2>

<ul>

<?php ayb_posts(); ?>

</ul>

</div>

<?php } ?>



Entscheidend ist die Zeile <?php ayb_posts(); ?>, hier werden die zurückliegenden Beiträge ausgegeben. Alles andere ist nur Beiwerk, das auch kurz erwähnt werden soll. Die erste und letzte PHP-Zeile sorgen nur dafür, dass keine Fehler auftritt, wenn das Plugin nicht installiert oder aktiviert ist. Das DIV ist ein Containerelement, mit dem man den ganzen Block mittels CSS gestalten könnte. Das H2 ist die Überschrift über der Liste, das UL erzeugt eine Liste — dazu später mehr.

Werden beim Aufruf von ayb_posts keine Parameter in den Klammern angegeben, dann gibt das Plugin die Beiträge inklusive Datum als Listenelemente aus, die vor einem Jahr gebloggt wurden.

Konfiguration

Die Optionen für das Plugin wird in folgender Form übergeben:

parameter1=wert1¶meter2=wert2¶meter3=wert3 ...

Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

day gibt die Anzahl der Tage an, vor denen die Beiträge angezeigt werden sollen.

gibt die Anzahl der Tage an, vor denen die Beiträge angezeigt werden sollen. month gibt die Anzahl der Monate an, vor denen die Beiträge angezeigt werden sollen.

gibt die Anzahl der Monate an, vor denen die Beiträge angezeigt werden sollen. year gibt die Anzahl der Jahre an, vor denen die Beiträge angezeigt werden sollen.

gibt die Anzahl der Jahre an, vor denen die Beiträge angezeigt werden sollen. before gibt HTML-Code an, der vor jedem alten Beitrag steht. Standardmäßig das Listenelement <li>

gibt HTML-Code an, der vor jedem alten Beitrag steht. Standardmäßig das Listenelement after gibt HTML-Code an, der nach jedem alten Beitrag steht. Standardmäßig das Listenelementende </li>

gibt HTML-Code an, der nach jedem alten Beitrag steht. Standardmäßig das Listenelementende showdate schaltet die Anzeige des Datums vor jedem Beitrag ein (Wert=1, Standardwert) oder aus (Wert=0)

schaltet die Anzeige des Datums vor jedem Beitrag ein (Wert=1, Standardwert) oder aus (Wert=0) dateformat ist für die Formatierung des angezeigten Datums vor den Beiträgen. Die Formatangaben sind analog zum PHP-Befehl date . Als Standard dient die deutsche Datumskurzform “d.m.y”, was z. B. zur Ausgabe 27.12.06 führt.

ist für die Formatierung des angezeigten Datums vor den Beiträgen. Die Formatangaben sind analog zum PHP-Befehl . Als Standard dient die deutsche Datumskurzform “d.m.y”, was z. B. zur Ausgabe 27.12.06 führt. notfound ist der Text der ausgegeben wird, wenn keine Beträge an dem Tag gefunden wurden.

ist der Text der ausgegeben wird, wenn keine Beträge an dem Tag gefunden wurden. range gibt eine Anzahl von Tagen an, die in Richtung Zukunft nach Artikeln gesucht wird, wenn am gwünschten Tag kein Beitrag geschrieben wurde.

gibt eine Anzahl von Tagen an, die in Richtung Zukunft nach Artikeln gesucht wird, wenn am gwünschten Tag kein Beitrag geschrieben wurde. anniversary steuert den “Jahrestag-Modus”. Wenn auf 1 gesetzt gibt das Plugin alle Artikel aus, die an diesem Tag in dem Monat über die Jahre geschrieben wurden. Die Parameters “day”, “month”, “year” und “range” werden ignoriert.

Beispiele:

ayb_posts("day=30&before=&after=&showdate=0");

Zeigt die Blogbeiträge von vor 30 Tagen an, ohne das Datum anzuzeigen. Die Beiträge werden nicht als Listenelemente ausgegeben, sondern einfach mit einem Zeilenumbruch hinter jedem Beitrag.

ayb_posts("month=6&day=14¬found=An dem Tag wurde nix gebloggt");

Die Beiträge vor einem halben Jahr und zwei Wochen werden gelistet, inklusive Datum. Wurde an dem Datum kein Artikel geschrieben, dann wird der Text “An dem Tag wurde nix gebloggt” ausgegeben.

ayb_posts(“range=14&dateformat=y-m-d”);

Schaut ob es vor einem Jahr Artikel geschrieben wurden. Wenn nicht, schaut das Plugin, ob in den nächsten 14 Tagen etwas geschrieben wurde und gibt die Beiträge vom nächstemöglichen Tag aus.

ayb_posts(“anniversary=1”);

Zeigt Beiträge an, die am selben Tag und im selben Monat wie das aktuelle Datum geschrieben wurden, unabhängig vom Jahr. Also alle Artikel, die heute vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren und so weiter geschrieben wurden.

Für Freunde des CSS gibt es auch die Möglichkeit, das Datum über die Klasse ayb_date, den Link über ayb_link und die notfound-Nachricht über ayb_notfound gestalten.

Änderungen / Changelog

0.8

Zeige Seiten an oder auch nicht

Entweder öffentliche oder private Artikel werden angezeigt — oder auch beide.

Die Ausgabe kann über Muster angepasst werden: %link%, %title%, %date%, %excerpt% (Danke an Marcus von themenfreund.de für die excerpt-Idee)

WordPress-Widget-Klasse wird verwendet (Plugin funktioniert nur ab WordPress 2.8+)

OOP-Programmierung

0.7.1

fix: Wegen einem Problem in der gettext-Funktion bei PHP/Apache geben manche Server Fehlermeldungen aus. Um diesen Fehler zu vermeiden, muss ich leider die Übersetzungmöglichkeit des Widgets abschalten. Die Funktionalität bleibt voll erhalten, nur die Sprache des Widgets ist nur immer Englisch.

0.7

anniversary-Modus für die Suche an Artikeln am selben Tag in den letzten Jahren

range-Parameter für Bereichssuche

Beachtung von Zeitzonen

Bugfixes

0.6.1

Bugfix für Sidebars, die nicht “sidebar” heißen.

0.6

Plugin kann als WordPress-Widget genutzt werden

Lokalisierung

0.5.3

XHTML-Bugfix (überflüssiges span

Bugfix PHP 5 bei leeren Funktionsparameter

0.5.2

Bugfix für tolerantere Zeitangaben (z.B. day > 364). Danke an AlohaDan für den Hinweis und Test.

0.5.1

Anpassung an MySQL-Versionen älter als MySQL 4.1.1

0.5

Erste öffentliche Betaversion

Download

a-year-before.zip (Version 0.7.1)