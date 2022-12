Die Tage sind wieder da, an dem wenigstens ein paar Ateliers in Würzburg sich der Öffentlichkeit präsentieren. Ich war schon lange nicht mehr bei den Tagen des offenen Ateliers dabei, kann mich aber noch gut an die ersten Male erinnern, wo ich von einer schrägen Veranstaltung zur nächsten gewankt gegangen bin, bis ich zum Schluss in irgendeinem Atelier bis in die Puppen versumpft bin.

Ob das immer noch so ist? Fast möchte ich es mal darauf ankommen lassen.

Da das Programm auf Würzburg Online wieder mal nur als PDF zu finden ist, habe ich mal zumindest die in der Stadt teilnehmenden Ateliers unten aufgelistet. Die Tage des offenen Ateliers sind am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Oktober 2007 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, ob die Ateliers noch bis in die Abend- und Nachtstunden geöffnet haben, liegt an ihnen selbst.