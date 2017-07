Stromausfall in Würzburg

Ab ungefähr 10.00 Uhr gingen bei uns im Büro in der Veitshöchheimer Straße die Lichter aus — der Strom war weg. Und wie wir dann gesehen haben, in der ganzen Straße. Und wie wir dann gehört haben, in ganz Würzburg. Und ohne Strom geht in einem Büro heutzutage gar nichts mehr, darum ging fast das ganze Haus auf die Straße, um die ungewohnte Morgensonne zu genießen. Da sahen wir aus dem Heizkraftwerk enorme Dampfschwaden aufsteigen. Allerdings nicht aus den drei Schornsteinen, sondern irgendwo aus dem Dachbereich. Ein Fahrzeug der WVV raste heran, aber keine Feuerwehr — scheint also nicht wirklich schlimm zu sein. Die Arbeiter, die wir im Hof angetroffen haben, wussten allerdings von nix.

Vor 20 Minuten kroch der Strom wieder in unser Haus zurück und ich konnte das Servicetelefon der WVV erreichen. Die Mitarbeiterin dort erzählte mir etwas von Stromschwankungen, die die Leitungen “dicht machten”. Diese Aussage interpretiere ich mal so — sie hat keine Ahnung. Sie klang auch etwas gestresst, denn sie selbst hatten zu dem Zeitpunkt selbst keinen Strom im Servicezentrum. Sie wusste auch nicht, ob der Dampfwolke am Heizkraftwerk mit dem Stromausfall im Zusammenhang steht. Muss sie aber auch nicht, vielleicht hat sie mit dem Einbau der neuen Turbine zu tun. Wer weiß. Sah eh nur nach Wasserdampf aus.

Update: Der Stromausfall scheint “nur” den Bereich um den Bahnhof betroffen zu haben. Wie schön.

Update II: Gerade kam eine Mail rein, dass wohl wirklich der Bahnhofsbereich mit Innenstadt, die Zellerau und Hochberg betroffen war. Ursache — soweit man es schon sagen kann — war eine Panne im Umspannwerk neben dem Heizkraftwerk. Die Dampfwolke war also scheinbar nur zufällig zur selben Zeit da.