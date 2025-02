Alternate Reality

Würzburg in einer alternativen Wirklichkeit, 1720 A. D.

„Meister Neumann? Meister Balthasar Neumann?“

„Ja, der bin ich. Nennt mich Balthasar. Was kann ich für euch tun?“

„Ich bin der Abgesandte des Vereyns der Verschöhnerer Würtzburgs, des Vereyns „schon jetzt droht dem dereinst zu entstehnden gürtel aus grühn gefahr“ und der Initiativum „Stadtbild Würtzburg“ und habe mith euch zu sprechen.“

„Ahhh ja. Wenn ich mir es recht überlege, dann nennt mich doch lieber Meister Neumann. Stadtbild Würtzburg? Davon hab ich noch gar nicht gehört!?“

„Es ist eyne neue gründung“

„Noch ein Verein? Wozu das denn, es gibt hier doch schon genug! Naja! Und was wollt ihr von mir? Fasst euch kurz, ich muss Pläne für die neue Residenz zeichnen …“

„Genau deswegen bin ich hir! Euer baustil ist dem würtzburger bürger ein dorn im auge. neumodischer unbill aus fernen orten wie wien oder mailand. euer treiben stoert vnser wundervolles gotisches und romanisches stadtbild.“

„Und was ist mit der Renaissance?“

„Schon die war ein irrweg. aber solch liderliche fassaden wie ihr sie entsinnt werden wir eynhalt gebieten.“

„Aber der Barock ist modern! So baut man nun eben in ganz Europa. Die Gotik ist schon lange vorbei, Würzburg muss mit der Zeit gehen.“

„Was wisset ihr als Bychsenmacher schon von der archtekturerei? ich als baeckermeister habe schließlich schon viel mit meinen kumpanen bei schoppen von koestlichem frankenweyn darüber geredet. und sogar ein buch habe ich darüber gelesen. erzaehle er mir also nicht von der architekturerei!“

„Aber ich habe Meister Guarini gesprochen und studiert, ich habe hier in der Stadt bei Meister Greising gelernt. Mein ganzes Leben beschäftige ich mich mit der Architektur, sie ist meine Leidenschaft, ich würde dafür sterben.“

„Das waere eine Idee!“

„Was wäre eine Idee?“

„Sterben. Ihr könntet sterben. Eyn werk kann nichts taugen wenn der künstler noch lebet.“

„Hey, jetzt mal langsam. Ich habe doch noch gar nicht angefangen zu bauen.“

„Wehret den anfaengen!“

„Bitte was? Aber ich habe doch noch viel Gutes für die Stadt geplant. Mir schwebt da eine Kanalisation für die Stadt vor, damit die Fäkalien …“

„Wir haben von eurer unsel’gen idee gehört. Wenn Gott nicht gewollt hätte, daß wyr auf die straße scheißen, hätte er in seiner ewgen allmacht den dynndarm so lang erschaffen, daß er in den mayn reiche.“

„Was ist denn das für ein Gefasel. Außerdem ist der Fürstbischof auf meiner Seite.“

„Eure seyte ist die seyte der veraenderung vnd das gefallet dem wuertzburger volke nicht. Selbt wenn das volk den herrscher oder den rat der stadt waehlen dürfte.“

„Aber viel Bürger, mit denen ich gesprochen habe, finden den barocken Baustil gut. Die Wirtin im Gasthaus zum Falken überlegt auch schon, ob sie irgendwann …“

„Solche leut sint nur auf den schnellen Thaler aus. Die wirthin wuenschet eine neue fassade um mehr gaeste in ihre lokalytät zu lockigen. Nein, ich fürchte nur euer tod kann euch wuerdigung und der stadt ruhe verschaffen.“

„Aber das macht doch keine Sinn … he, legt die Pistole weg …“

„Es gehet uns nicht um sinn, es gehet uns um Würtzburg!“

PENG!