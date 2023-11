Na, das war vorhin eine krasse Sonntagsmatinee mit Panzerballett. Und dafür sogar ganz zu besucht, Charly Heidenreich war zufrieden. Die Zuhörer auch. Panzerballett hat wieder mal gezeigt, wie man Lieder verkrassen und Krasses zu Liedern machen kann. Musikalisch oft am Rande des Chaos, aber eben nur am Rand — wirklich gute Musiker wie die Fünf von Panzerballett schaffen es ganz entspannt, auf dieser Grenzlinie zu balancieren. Sie hauten uns krasse Eigenkreationen mit mehr Rhythmenwechsel als Zuschauer im Raum um die Ohren — wie zum Beispiel das Lied mit dem schönen Titel „Mit weißglühendem Morgenstern in Omas frischgebackene Rüblitorte“ — und auch bis nahe an die Unkenntlichkeit verkrasste Klassiker wie „Die Simpsons“, ABBAs „Gimme, gimme, gimme“ oder ein Song, der erst mit dem Kürzel „TOML“ wirklich zum Leben erweckt wird.

Die Jungs fuhren gleich mal weiter nach Berlin, wo sie morgen in der ARTE Lounge auftreten werden, das Konzert wird dann wohl in den nächsten Monaten ausgestrahlt werden — als Hinweis für alle, die das großartige Konzert heute verpasst haben.

Krasse Bilder vom Konzert gibt es auch — ich will ’ne neue Kamera! 😉