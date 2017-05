Mythos Backstage

Backstage. Der geheimnisumwitterte Teil eines jeden Festival oder Konzerts, in den nur eine handverlesene Zahl von Menschen gelangt. Was ranken sich für Legenden um jenes Land, in dem Bier und Kaviar fließt, in dem willige Groupies den Künstlern ihren Körper für schnellen Sex aufdrängen, wo Ekstase und Erleuchtung dicht beieinander liegen.

Pustekuchen. Hier ein paar Impression vom unglaublich spannenden Backstage-Leben, das ich den ganzen Samstag über als Moderator der Drinnen-Bühne beim Umsonst & Draussen erleben durfte.

Ein Aufenthaltszelt für Musiker und Groupies, durchschnittlich gefüllt.

Wilde Party bei Mischers mit Ausdruckstanz

Die Erotikecke