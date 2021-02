Captain-Duff-Vinylchen bei Radio Würzblog

Das da in meiner Kräutergärtchen ist eine kleine Platte — Vinyl! — mit nur zwei Lieder drauf, die ich von Captain Duff bei ihrem Auftritt beim Umsonst & Draußen in diesem Jahr geschenkt bekommen hat. So kann man Moderatoren auch bestechen! 😉

Ich konnte sie mir die ganze Zeit mangels Plattenspieler nicht anhören, hab aber sie aber jetzt auch als MP3 bekommen. Und damit ist mit “Hyborian Thunder” wieder eine Scheibe von Captain Duff auf Radio Würzblog zu hören.

Und? Aus welcher Romanreihe stammt das Wort “Hyborian”? 🙂