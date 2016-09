Würzblog-Podcast #4 – Jazzinitiative Würzburg und das Festival

Am 26. und 27. Oktober 2013 findet das 29. Jazzfestival in Würzburg im Felix-Fechenbach-Haus in Grombühl statt. Und deswegen habe ich mal Jörg Meister, den Vorsitzenden der Jazzinitiative, daheim in seiner Wohnung in Hettstatt besucht.

Und obwohl ich mir vorgenommen habe, die Podcasts hier im Würzblog deutlich kürzer zu machen als die mit Alex in der Würzmischung, haben wir doch eine Stunden lang über Jazz, das diesjährige Festival und die Jazzinitiative geredet.

Hörenswerter Podcast für alle, die mal mehr über die heutzutage etwas verschmähte Musikrichtung Jazz und dessen Entwicklung in den letzten 30 Jahren in Würzburg wissen wollen. Und auch alle, die sich überlegen, ob sie mal zum Jazzfestival schauen sollen, bekommen hier mehr Informationen zum diesjährigen Programm.

Dauer der Episode: 1:04:50

Veröffentlicht von Ralf Thees unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany License-Lizenz.

mp3 [45 MB] ogg [32 MB] aac [31 MB] Download Show URL

Shownotes: