Würzblog-Podcast #5 / Angestöpselt e. V.

Um das Würzblog lesen zu können, braucht man einen Computer. Doch tatsächlich gibt es Menschen, die können sich einfach keinen Computer leisten. Um diese digitale Lücke zu schließen — und auch aus Gedanken des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit –, hat sich in Würzburg der Verein “angestöpselt! – Verein für Digitalkompetenz e. V.” gegründet. Hier werden alte , aber nicht zu alte Computer gesammelt, ausgeschlachtet, bzw. umgebaut und dann an zum Beispiel Arbeitslose verschenkt.

Ich habe mich gestern abend mal auf einen Podcast mit Steffen Hock und Michaela “Marce” Keupp im Vereinsheim in der Zellerau getroffen und mit den beiden über den Verein geplaudert.

Tolles Projekt, das Unterstützung verdient. Wer also den Verein finanziell in beliebiger Höhe unterstützen will (gegen Spendenquittung) oder selbst beim Verein aktiv mitmachen will (Computerbasteleien, Organisation, etc) oder einfach nur Computerhardware abzugeben hat (komplette Rechner, Rechnerskelette, Rechnerkomponenten, Speicher, Festplatten, Kabelkram, Flachbildschirme, Tastaturen, etc), der darf sich gerne bei “angestöpselt” melden.

Dauer der Episode: 0:51:04

Veröffentlicht von Ralf Thees unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany License-Lizenz.

mp3 [35 MB] ogg [25 MB] aac [24 MB] Download Show URL

