Würzblog-Podcast #6: Ingress in Würzburg und Überall

Das mobile Online-Spiel “Ingress” gibt es seit — auf den Tag genau — einem Jahr für Android-Geräte. Seit dem laufen in Würzburg und der ganzen Welt Menschen in den Städten herum, die auf ihr mit einem Zusatzakku verkabeltes Smartphone oder Tablet starren.

Ich habe mich mit Thomas “@LeonRoyBatty ” Leiser und Marco “@Alcedon” Jäger in Würzburg zu einem Podcast getroffen. Die beiden waren etwas niedergeschlagen, da ihr Plan, die ganze Stadt für ihre Spielfraktion der “Enlightened” einzunehmen, in der Nacht noch komplett fehlgeschlagen ist.

Aber das hat ihre Begeisterung für das Spiel nicht geschmälert, die beiden erzählen, wie Ingress funktioniert, was für eine Gemeinschaft daraus weltweit entstanden ist, was es für Spielmöglichkeiten gibt und was sie beim Spielen schon erlebt haben. Und sie machen Werbung für ihre Fraktion — die grünen “Enlightened” (die Erleuchteten) brauchen in Würzburg dringend Verstärkung gegen die blaue “Resistance” (der Widerstand).

Dauer der Episode: 0:51:25

Veröffentlicht von Ralf Thees unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany License-Lizenz.

