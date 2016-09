Würzblog Podcast #11 – Kulturtafel Würzburg

Gestern Abend wurde ich noch spontan zum Pressegespräch der Kulturtafel eingeladen, das heute morgen stattgefunden hat.

Die Kulturtafel will Würzburgern, die Sozialleistungen beziehen, die Möglichkeit geben an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Denn es gibt schon einige Leute in der Stadt, die jeden Cent dreimal umdrehen müssen und bei denen dann der vermeintliche Luxus “Kultur” leider — trotz teilweiser ermäßigten Eintrittspreisen — auf der Strecke bleiben muss.

Bei der Kulturtafel werden solche Menschen “Kulturgast” genannt. Und als Kulturgast kann ich mich dort mit meinen kulturellen Interessen anmelden — Theater, Kabarett, Rock- und Popmusik, Lesungen, Fußball, Ballett, etc. — und werden dann informiert, wenn Karten für eine solche Veranstaltung verfügbar sind. Die Karten wurden von den “Kulturpartnern” gestellt, das sind etliche Bühnen, Sportvereine und Veranstalter in Würzburg.

Sagt dem Kulturgast die Veranstaltung zu und er hat da Zeit, dann werden wie bei jeder normalen Reservierung auch die Karten für seinen Namen dort an der Kasse hinterlegt — man muss sich dann bei der Veranstaltung also nicht irgendwie blöd vorkommen, es gibt dort keine Sonderbehandlung.

Wenn man eine Karte für einen bestimmte Kultursparte bekommen hat, dann rutscht man in dieser Kategorie in der Datenbank wieder nach hinten, damit auch andere Kulturgäste die Chance auf eine Karte bekommen.

Eine gute Idee, die pragmatisch die Lücke einer staatlichen oder kommunalen Unterstützung in Sachen Kultur zu schließen versucht.

Der Kulturtafel Würzburg e.V. wird von Ehrenamtlichen getragen, ein Büro haben sie kostenlos vom Evangelisch-Lutherischen Dekanat gestellt bekommen. Aber natürlich fallen etliche laufende Kosten an, die ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Sponsoren getragen werden.

Wer das Projekt Kulturtafel also unterstützen will, der kann das nicht nur durch sein ehrenamtliches Engagement oder eine Vereinsmitgliedschaft (mindest 24 Euro pro Jahr Beitrag), sondern auch schlicht und einfach durch eine Spenden auf folgendes Konto:

Kulturtafel Würzburg e.V.

IBAN: DE30 7905 0000 0047 6350 40

BIC: BYLADEM1SWU

Und an alle Kulturträger und -veranstalter: Schaut mal was in Sachen Karten für die Kulturtafel zu machen ist.

Ich habe mit zwei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen einen Podcast über die Kulturtafel Würzburg gemacht — ein wenig gehetzt, da kurz danach die Pressekonferenz anfing.

Dauer der Episode: 0:18:16

Veröffentlicht von Ralf Thees unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany License-Lizenz.

mp3 [13 MB] ogg [9 MB] aac [9 MB]

