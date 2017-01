Kollegah am 1.4.2017 in der Würzburger Posthalle

“Der Boss is back: Kollegah lässt auf seiner „Imperator“-Tour 2017 wieder die Muskeln spielen. Doch nicht nur die: „Ich habe dafür gesorgt, dass es wieder cool ist, sich eloquent auszudrücken“, sagt Kollegah, dessen erklärtes Ziel es seit jeher ist der Jugend die Schönheit der deutschen Sprache wieder näherzubringen. Ganz nebenbei hat der Deutsch-Kanadier alle erdenklichen Verkaufs- und Social Media-Rekorde gebrochen und gründete außerdem im März diesen Jahres sein eigenes Label Alpha Music Empire. Wer Kollegah live erleben möchte, hat am 1.4.2017 in der Würzburger Posthalle die Gelegenheit dazu.

Show: Kollegah – Imperator Tour 2017

Datum: Sa, 01.04.2017

Venue: Posthalle Würzburg

Einlass: 19 Uhr / Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 31,41 € zzgl. VVK-Gebühren

Tickets: Karten an allen CTS-Vorverkaufsstellen bundesweit sowie unter www.eventim.de und Tel. 01806 – 999 000 200 (20 Cent/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 60 Cent/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen)”

Quelle: Pressemitteilung Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH