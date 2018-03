Unklassisch klassisches Bloggertreffen. Klasse!

In anderen Jahren wurde es Frühjahrsbloggertreffen in Würzburg genannt, bei den Temperaturen gerade aber lieber Bloggertreffen am 3. März.

Hach, der Frühling naht! Mit einer Arschkälte allerdings. Aber angeblich soll es bis zum Wochenende wieder besser werden, dann muss ich beim Bloggertreffen nicht so frieren.

Ach ja, darum geht es eigentlich: Es ist wieder Bloggertreffen in Würzburg. Am klassischen 3.3. des Jahres, diesmal ein Samstag. Leider führt der Samstag dazu, dass das Treffen weniger klassisch nicht im Gehrings stattfindet — das ist an dem Tag komplett voll und ausgebucht –, sondern im Café Klug in der Peterstraße. Ab 19 Uhr.

Eingeladen sind alle aus und um Würzburg, die bloggen. Egal wie alt, neu, groß, klein, professionell, hobbymäßig, rot oder gelb das Blog ist. Vielleicht lockt ja auch die Würzburg Web Week, die ab Montag losgeht, ein paar neue Bloggergesichter in Café Klug, ich würde mich sehr darüber freuen.

Um es wieder klassisch zu machen: Wer mag, darf sein Kommen, Fernbleiben oder Unwissen hier in den Kommentaren hinterlassen. Oder beim Facebook-Event oder im Hubzilla Würzblog-Channel.

