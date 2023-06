Tiri… ähh .. Studentenkeller-Revival

Eigentlich müsste das inoffizielle After-U&D-Angebot „Tirili-Revival“ heißen, denn am Freitag legen in der Posthalle die alten Tirili-DJ-Recken Dominic, Joschi, Tom und Tschortschy auf. Aber die Posthalle hat sich auf den noch älteren Namen Studentenkeller festgelegt. Also, ab 23 Uhr ist also Studentenkeller-Revival in der Posthalle, leider nicht am Originalschauplatz.