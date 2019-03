Bloggerdreffen-Bause

Wer sich fragt, wo denn die Einladung zum März-Bloggertreffen am 3.3. ist — es gibt keine! Aus mehreren Gründen.

Klassischerweise würde das Bloggertreffen von Samstag auf Sonntag stattfinden. Es ist aber Faschingswochenende. Das Gehrings hat geschlossen, in einigen Kneipen der Innenstadt tobt der Fasching, in den anderen drängen sich die Faschingsbefreiten. Kein idealer Tag, um einen gemütlichen Abend in der Würzburger Innenstadt zu verbringen.

Außerdem: Ich muss mal gründlich über die Bloggertreffen nachdenken. Nicht dass ich ihnen überdrüssig bin. Allerdings wohl viele Blogger aus Würzburg schon. Um einen schönen Abend wie am 12.12. auf dem Weihnachtsmarkt mit Moggadodde und Sammelhamster zu verbringen, brauche ich kein Bloggertreffen. Und mehr kamen nicht, und die Treffen zuvor auch nicht unbedingt.

Keine Sorge, es wird weiterhin Bloggertreffen in Würzburg, dafür liegt mir das Medium zu sehr am Herzen. Aber an Art und Form der Treffen werde ich wohl mal schrauben müssen. Mal sehen, vielleicht nutze ich die Würzburg Web Week für einen Neustart. Es könnte ja am 4.4. sein. 🙂

Wie sieht es bei euch aus, liebe Blogger? Wie hättet ihr gerne Bloggertreffen?