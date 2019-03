WüPod021 #WueWW2: Eine zweite Woche über das Würzburger Web

Noch knapp drei Wochen und die zweite Würzburg Web Week beginnt. Das “Mitmach-Festival der Digitalisierung” war bei seiner Premiere im vergangenen Jahr ein großer Erfolg. Wie kann man das noch überbieten? Muss man das überbieten? Was ändert sich in diesem Jahr, was ist neu, was ist besonders?

Organisatorin Ute Mündlein plaudert mit mir über die 2. WueWW. Und um Transparenz zu schaffen — ich hänge auch ein wenig aktiv in der Organisation und Umsetzung der Web Week mit drin, ich bin also bei dem Thema nicht objektiv. Ich finde es einfach eine tolle Sache, auch wenn in manchen Bereich noch Luft nach oben ist. Aber das alles hört ihr im Würzblog-Podcast #21. (Im Podcast behaupte ich, es sei die Episode 20. Hab mich aber verzählt. 😂)

Wir haben bei der Aufnahme ein wenig mit dem aufkommenden Sturm gekämpft, ich dazu noch ein wenig mit der Erkältung, aber sonst klingt es gut. 🙂

Dauer der Episode: 0:53:56

Veröffentlicht von Ralf Thees unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany License-Lizenz.

Ralf Thees Moderator Ute Mündlein Gast

Shownotes