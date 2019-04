WüPod023 Mitschnitt Vortrag: Podcast: Mit der Marke zum Erfolg

Am Donnerstag hatte ich bei der Würzburg Web Week eine Veranstaltung zum Thema Podcasts. Nicht alleine, sondern mit Lukas Kagerbauer vom WUEconomics-Podcast und Patrick Hamacher vom Versicherungsgeflüster-Podcast.

So um die 15 Interessierte konnten wir drei tatsächlich in den Cube am Hubland locken. Und locker und — so glaube ich — interessant waren die 90 Minuten. Wir erzählten von unseren doch recht unterschiedlichen Podcasts und allgemein zum Produzieren und Vermarkten von Podcasts. Und dann haben wir einfach auf Fragen von den Gästen geantwortet und geplaudert.

Ich möchte gar nicht so viel zum Inhalt sagen, denn …

a) gibt es einen Audiomitschnitt der Veranstaltung (wir haben die Zuschauer darüber informiert). Das ist allerdings wirklich bloß ein Mitschnitt, wir haben und an die Zuschauer vor Ort gewandt und nicht an die, die es jetzt anhören. Darum …

b) werden wir recht bald mal einen eigene Podcast-Episode über unsere Podcasts machen und über die Möglichkeiten dieses Mediums reden.

Dauer der Episode: 1:31:51

Veröffentlicht von Ralf Thees unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany License-Lizenz.

mp3 [63 MB] ogg [43 MB] aac [44 MB] Download Show URL

Ralf Thees Moderator

Headerbild: Lukas Kagerbauer