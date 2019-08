WüPod000 Nerdkram Nullnummer: Comics, Spiele, Dystopien

Weiter geht es mit dem Würzblog-Podcast. Nach dem Kalenderkram gibt es nun noch ein weiteres neues Format: Das, das noch keinen Namen hat. Einmal im Monat werde ich mit Gerd Eibach und Bernhard “Burn” Sterner, den Inhabern von Hermkes Romanboutique in Würzburg, über Themen und Neuigkeiten im Bereich Comics, Fantasy- und Science-Fiction-Literatur und Brett- und Rollenspielen reden. Ich darf allerdings nicht mehr die beiden bösen Worte für Spielehändler in den Mund nehmen!

In der Nullnummer reden wir uns erst mal ein bisschen war, auch aufnahmetechnisch lief noch nicht alles so rund, wie es sollte (ich weiß aber, woran es lag) und Dank des Sommerferienlochs gab es auch noch wenig Konkretes zu bereden. Aber Gerd und Burn gaben schon mal einen Einblick in die lokale Buchhandelszene und in die Zukunft und Vergangenheit des Comicmarkts. In der zweiten Hälfte gibt es ein paar konkrete Tipps für Leute, die gezielt ihre lokalen Buchläden unterstützen wollen. Denn auch dabei gibt es hilfreichere und weniger hilfreichere Wege. Der Online-Shop, den eigentlich alle Buchhandlungen haben — auch Hermkes Romanboutique –, ist ein möglicher Weg.

Ende September geht es dann richtig mit dem Format los, für das wir noch einen einprägsamen Namen suchen — Vorschläge werden gern in den Kommentaren entgegengenommen.

Dauer der Episode: 0:37:49

Veröffentlicht von Ralf Thees unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany License-Lizenz.

mp3 [35 MB] ogg [21 MB] Download Show URL