Stadtfest Würzburg 2019: Der Freitag musikalisch und übersichtlich

In jedem Jahr regt es mich auf, dass es das Programm des Würzburger Stadtfests nicht vernünftig online zu lesen gibt. Ich habe keine Lust auf diese Papierdinger, die ich regelmäßig im Laufe des Abends verliere, aber genauso wenig auf ein großes PDF, dass ich auf meinem Smartphone kaum lesen kann.

Darum hab ich mal als Schnellüberblick für mich ein ganz schlichtes Programm für Freitag geschrieben, wo ich nur die Live-Musik-Auftritte der Zeit nach aufgelistet habe. Ausführlicher und vollständiger sind die Infos in den offiziellen Programmheftchen. Den Samstag werde ich dann hoffentlich bis morgen auch noch hinbekommen. (Zum Beitragsbild: Das ist von 2015. 2019 gibt es keine Main-Post-Bühne, dafür die Kulturbühne am Vierröhrenbrunnen. Ein mehr als würdiger Ersatz.)

Wer noch was ergänzen will oder zu verbessern hat, schreibt es bitte in die Kommentare.

Stadtfest 2019 am Freitag

15 Uhr

Chris Louis Müller, Kulturbühne, Vierröhrenbrunnen, Singer/Songwriter

The Great Lakes, Frizz-WVV-Bühne, Oberer Markt, 70er Rock

15.50 Uhr Blind Man’s Medicine, Kulturbühne, Vierröhrenbrunnen, Rock

17 Uhr

Klaus Neubert & Charles M. Mailer, Musikertreff-Bühne, Martinz

(bis 22 Uhr) Die Albertos, Café Bassanese-Bühne, Domvorplatz, volkstümliche Schlager

(bis 20 Uhr) Hie un Ha, Alte Mainbrücke, Was auch immer

17.30 Uhr Mucho Mojo, Frizz-WVV, Bühne, Oberer Markt, knackiger Blues

17.30 Hanna Batka, Radio-Gong-Bühne, Unterer Markt, Singer/Songwriter

18 Uhr

Junkie Jukebox, Musikertreff-Bühne, Martinz

Benne, Radio-Gong-Bühne, Unterer Markt, Singer/Songwriter

19 Uhr

Solarkreis, Radio-Gong-Bühne, Unterer Markt, Austro-Pop

19.30 Uhr Blues Kitchen, Musikertreff-Bühne, Martinz, ähhh … Blues

19.45 Uhr Mosaik, Kulturbühne, Vierröhrenbrunnen, Inklusionsband rund um Steffi List

20 Uhr

Bon’s Balls, Frizz-WVV-Bühne, Oberer Markt, ganz nah an AC/DC

Nicki, TV-Mainfranken-Bühne, Eichhornstraße, bayerischer Schlager

Stefanie Heinzmann, Radio-Gong-Bühne, Unterer Markt, Pop

21 Uhr

Donni Vox Band, Kulturbühne, Vierröhrenbrunnen, Alles was es gibt

No Restriction, Musikertreff-Bühne, Martinz

22 Uhr

Cräcker Light Duo, Frizz-WVV-Bühne, Oberer Markt, akustischer Rock