Holzklasse, Rostklasse, Mausklasse

Der Tag der Deutschen Einheit ist gleichzeitig seit vielen Jahren auch der Türöffnertag der Sendung mit der Maus. Kinder sollen Gelegenheiten bekommen, hinter sonst verschlossene Türen blicken zu können.

Wir hoffen, dass ihr einen spannenden Tag hattet und senden viele Grüße nach Würzburg! #TürenAuf pic.twitter.com/zAk6Ip8Tf3 — Sendung mit der Maus (@DieMaus) October 3, 2019

Ich schaue aber auch gerne hinter solche Türen. Und da ich mir in diesem Jahr kein Kind ausleihen wollte, bin ich halt zum Eisenbahnmuseum in Würzburg auf dem Bahngelände an der Rothofbrücke. Da konnte man auch ohne Nachwuchs hin, dafür hab ich meine Kamera mitgenommen und alte und urarlte Eisenbahnwagons fotografiert. Schon interessant, wie man früher gereist ist — nicht unbedingt schlechter.