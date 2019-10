Das fünfte Barcamp Würzburg ist auf dem Weg

Kaum zu glauben, aber das Barcamp Würzburg lädt bereits zum fünften Mal ein, dabeizusein und mitzumachen. Am 30. November 2019 — wieder ein Samstag — findet das Barcamp statt.

Going up the country

Diesmal straft es seinem Namen etwas Lügen, denn die Veranstaltung ist nicht in Würzburg, sondern im benachbarten Estenfeld, in den Räumen der Firma eResearchTechnology (ERT). Aber der Ort kann einfach mit Bus der Linie 436 vom Hauptbahnhof angefahren werden (Haltestelle Sieboldstraße), dauert auch kaum länger als im vergangenen Jahr zum Hubland.

Kartenverkauf läuft

Onlineticket für das Barcamp Würzburg 2019 in — HA! — Estenfeld.

Karten für das Barcamp Estenfeld Würzburg gibt es auch schon zu kaufen. Knapp 30 Euro kostet das Tagesticket. Und das war in den vergangenen Jahren immer jeden Cent wert.

Gärkörbchen für Ideen und Netzwerke

Ich will gar nicht wieder vom leckeren Essen anfangen — darüber habe ich oft genug jubiliert. Für mich war das Barcamp Würzburg jedesmal eine Gärkörbchen für Gedanken, und ich glaube etlichen Teilnehmern ging es auch so. Immer wieder lernt man in einer sehr angenehmen Atmosphäre neue Menschen kennen, neue Ideen, neue Techniken, neue Netzwerke. Die Bandbreite der Themen geht weit über die Informationstechnik hinaus, komlette Laien, ausgebuffte Experten und Leute, die damit gar nichts zu tun haben, kamen auf ihre Kosten. Natürlich muss man auch wollen. Das Barcamp ist für jeden selbst nur so gut, wie man sich selbst einbringt.

Ich habe meine Karte schon gekauft und freue mich schon sehr auf den letzten Samstag im November. Und freue mich noch mehr auf jede und jeden die und den ich dort treffe. Ich hoffe viele! ☺