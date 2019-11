WüPod038 Kalenderkram 45/2019 (mit Gewinnspiel)

In dieser Woche geht es in der Würzblog-Podcast-Episode nicht nur um Veranstaltungen in der Woche vom 4. bis 10. November 2019. Der Höhepunkt der Folge ist das Gewinnspiel. Der Preis ist eine Karte für das Barcamp Würzburg am 30. November. Dazu muss man nur an diesem Tag Zeit haben, am besten noch nie auf einem Barcamp gewesen sein (oder zumindest gerade knapp bei Kasse sein) und die drei Geräusche in dem Podcast heraushören und an ralf[äd]wuerzblog.de mailen.

Dauer der Episode: 0:25:47

Veröffentlicht von Ralf Thees unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany License-Lizenz.

