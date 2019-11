WüPod041 MMD19 Podcast Talk

Was sind Podcasts, wer macht sie, wie werden sie sich weiter entwickeln und wie sieht es mit Geschäftsmodellen aus?

Darüber redeten am Montag beim Mobile Media Day in Würzburg kurz Nicolaus Berlin von Podimo, Patrick Hamacher vom Versicherungsgeflüster-Podcast und Ralf Thees von wuerzmischung.de und vom Würzblog-Podcast. Moderiert hat Andreas Kemper von der Lokalzeitung Main-Post in Würzburg.

Leider war viel zu wenig Zeit, um auf irgendeinen Punkt etwas tiefer einzugehen. Es hätte gerade über den unguten Start von Podimo am deutschen Markt viel zu diskutieren gegeben. Wir konnten das Thema aber nicht einmal richtig anreißen, schon ging es weiter.

Eine wirkliche Antwort, warum Podimo einfach ohne Nachfrage viele deutsche Podcasts — mit dabei auch solche, die gerade eine kommerzielle Nutzung verbieten — in ihrem Verzeichnis auflisten, hab ich immer noch nicht gewonnen. Dafür habe ich andererseits den nicht so guten Eindruck gewonnen, dass Podimo nicht versteht, wie ein Teil der Podcast-Community tickt. Im besten Fall war es aus meiner Sicht ein sehr naiver und sehr schlecht kommunizierter Start der App und der Plattform in Deutschland.

Die Tonqualität des Mitschnitts ist leider sehr schlecht. Ich habe mich spontan dazu entschlossen und meine Mitredner um Erlaubnis gefragt. Leider war keine Zeit mehr, den Recorder direkt an die Anlage anzuschließen. Teilweise sind die Redner nicht gut zu verstehen, beim Moderator und dessen Mikro war es nicht ganz so schlimm. Sorry, ging auf die Schnelle nicht besser, aber besser als nix. 😉