WüPod043 Adventswahnsinn und Gesprächsrunde im Comicladen

Die Vorweihnachtszeit bedeutet nicht nur eine Menge Arbeit für die Händler, auch die Comic-, Bücher und (Rollen)Spiel-Freunde werden in dieser Zeit gefordert. Gerd und Burn von Hermkes Romanboutique in Würzburg erzählen im Würzblog-Podcast, was denn im Advent so in die Läden kommt — ein paar Geschenkideen sind mit dabei.

Dazu wird ein neues Rollenspiel-Regelwerk vorgestellt — ein flammender Monolog von Gerd inklusive. Wir reden über den neuen Asterix und die mediale Kritik daran und darüber, was George R. R. Martin wirklich gut kann — Game of Thrones ist es nicht. 😀

Wie immer gilt: Man muss die vorgestellten Bücher, Comics oder Spiel nicht in Hermkes Romanboutique kaufen, auch andere lokalen Händler freuen sich darüber.

mp3 [32 MB] Download Show URL Ralf Thees Moderator Gerd Eibach Gast Bernhard Sterner Gast

Shownotes