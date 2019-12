Möwen am Main

Schuld an dem Ganzen ist Stefan Hetzel. Der hatte heute in seinem Blog ein schönes Schwarzweiß-Foto von Kormoranen im Fluss. Davon inspiriert, und da es mal nicht geregnet hat und das Wetter sogar fast ein wenig freundlich war, bin ich an den Main, um im Schleusenbereich zu Fotografieren — teils Vögel, teil in Schwarzweiß, teils beides.

Viele Bilder von Möwen — sind das Lachmöwen? — kamen dabei heraus. Und viele Schwarzweiß-Fotos, die aber in einen eigenen Blogbeitrag kommen.