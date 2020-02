WüPod059 WueWW-Countdown ... 10

Was muss ich wissen, wenn ich als Veranstalter bei der Wuerzburg Web Week mitmachen will? Ute Mündlein gibt im WueWW-Countdown-Podcast nicht nur darauf Antworten, sondern stellt schon mal die ersten — aus ihrer Sicht — interessanten Veranstaltungen vor. Aber die Anmeldefrist läuft ja noch einige Wochen — so wie auch diese Podcast-Serie, die bis zur Web Week wöchentlich eine neue Episode ausspuckt.

