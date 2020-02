WüPod061 WueWW-Countdown ... 9

Essen spielt bei der Wuerzburg Web Week eine gewisse Rolle, sei es inhaltlich oder als Element der Veranstaltungen. Ute Mündlein und Ralf Thees trafen sich für ihr wöchentliches Update zur WueWW 2020 bei Kaffee im Café.

Ute stellte — kulinarische — Neuzugänge im Programm vor, Ralf warf als Ideen die Brocken “Code is poetry” und “Digitale Musik” in den Raum zum Weiterspinnen und Ute erzählt etwas zum Thema “WueWW für Heimkehrer”. Und noch dies und das. Wer bei “Code is poetry” oder “Digitale Musik” mitspinnen will, einfach bei ralf@wuerzblog.de melden.

Der Podcast darf auch gerne abonniert werden:

