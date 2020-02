WüPod063 WueWW-Countdown ... 8

Was gibt es Neues von der Wuerzburg Web Week? Es ist eine heiße Episode des WueWW-Countdown-Podcast in der letzten Februarwoche geworden. Das liegt nicht nur an den spannenden Veranstaltungen, die in Programm eingetragen wurden, sondern auch an Ralfs sehr ungesund erhöhter Körpertemperatur. Aber Dank Utes Hilfe kann er wenigstens seine Lieblingsveranstaltung bei der Wuerzburg Web Week ankündigen — oder es zumindest versuchen. 😉

