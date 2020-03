WüPod068 WueWW-Countdown ... 6

Podcast zur Wuerzburg Web Week mit Ute Mündlein und Ralf in aller Herrgottsfrühe. Der Corona-Virus hat kaum Auswirkungen auf die WueWW, anstatt der Zahl der Infizierten ist zum Glück nur die Anzahl der Veranstaltungen nach oben geschnellt. Nur eine Großveranstaltung hat es erwischt, sonst ist Ute in Sachen Corona entspannt. Was erzählen die beiden? Zum Beispiel dass der Kulturspeicher zum ersten Mal mit im WueWW-Boot ist, die langerwartete Vizual-Thinking-Veranstaltung da ist ebenso wie die noch länger erwartete Podcaster-Veranstaltung — Ralf organisiert die auch mit. Und es gibt vorher noch mindestens eine WueWW-Kneipe zum Treffen im echten Leben.

