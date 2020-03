Was für Termine kann man für die kommende Woche denn ankündigen? Genau, gar keine. Denn die meisten wurden abgesagt, und was mit den wenigen verbleibende passieren wird, ist sehr unklar. Das Corona-Virus fährt Würzburg herunter — und große Teile der Welt. Ralf denkt ein bisschen laut über die Auswirkungen des Virus nach, über das Beste und das Schlechteste in den Menschen, darüber wie man sich um die Risikopatienten kümmern könnte, über Zeitvertreib in den Corona-Wochen — und über das ganz frische Wahlergebnis bei der Würzburger Oberbürgermeisterwahl.

