Schneller Gutschein, schnelle Hilfe

Gestern per E-Mail bestellt, heute per Post gekommen, gerade eben Rechnung online bezahlt. Schnelle Sache! Und ich gehe fest davon aus, dass genug Leute Hermkes Romanboutique in diesen wirtschaftlich schweren Zeiten unterstützen und ich den Gutschein irgendwann im Laden einlösen werde.

Und ich hoffe den vielen anderen Läden in Würzburg ergeht es nicht anders. Sie hätten es verdient. Na gut, die meisten. 😜

Also — fragt bei euren Lieblingsläden nach, ob sie Gutscheine verschicken.