Große Mengen an Lebensmittel und Kartons für die Corona-Tafel gesucht

Die Tafel in Würzburg hat wegen des Corona-Virus geschlossen. Das sind ganz schlechte Nachrichten für bedürftige Menschen. Aber jetzt hat sich eine neue Initiative gebildet, die die Versorgung der Bedürftigen neu organisieren will.

Das Sozialreferat der Stadt Würzburg ist da im Boot, genauso wie die mobile Flüchtlingshilfe oder der Fairteiler Würzburg. Und auch auf der Fair-Teiler-Würzburg-Gruppe bei Facebook (Post in einer einer privaten FB-Gruppe) wurde dieser Aufruf von Adminstrator Michael Zehner gepostet (hier die öffentliche Version auf Michaels Facebook-Profil).

Michael Zehner:

Hallo Miteinander, wir möchten Euch unseren Plan für die Wiederaufnahme der kostenlosen Lebensmittelversorgung für Bedürftige Mitbürger in Würzburg vorstellen und Euch alle um Eure Unterstützung bitten!

Viele Familien und Einzelpersonen, für die dies Versorgung überlebenswichtig ist erhalten aktuell keine kostenlosen Lebensmittel mehr.

Da viele der Hilfsbedürftigen der Risikogruppe entstammen und Menschenansammlungen aktuell dringend vermieden werden müssen, bleibt uns nur die Versorgung durch Lieferungen in die Haushalte.

Um das zu organisieren und die Lieferungen zu sichern haben wir uns zusammengeschlossen um unsere Arbeit zu bündeln – das ganze erfolgt in enger Vernetzung mit der Stadt Würzburg (Sozialreferat).

Beteiligt sind die Netzwerke von

• Stadt Würzburg

• Gemeinschaft Sant`Egidio

• Fair-Teiler

• Projekt HERMINE (mobile Flüchtlingshilfe e.V.)

• Posthalle

• Markus Grein Catering

• WiMu e.V.

Die Posthalle stellt uns die Halle zur Verfügung, wo wir Lebensmittel sammeln, sortieren und dann ausliefern können.

Zudem unterstützt uns die „Corona-Hilfe Würzburg und Umgebung“ mit Spenden.

Tiefer in die Details möchte ich jetzt nicht eintauchen, sonst wird es zuviel zu lesen und ihr kommt nicht bis dahin, wo es um Eure Mithilfe geht:

Wir benötigen einige Dinge um effizient arbeiten zu können:

1. kann uns jemand – günstig oder am Besten gratis – Kartons für die Lebensmittelauslieferung machen?

2. Wir benötigen Lebensmittelspenden aber auch Kosmetikartikel. Bitte keine Einzelspenden zur Halle bringen. Grössere Mengen von haltbaren Artikeln sind interessant und können auch abgeholt werden. Beachtet die Ausgangsbeschränkung. Wir wollen und dürfen keine Menschenaufläufe erzeugen

3. Alles was wir nicht gespendet bekommen müssen wir kaufen. Bitte spendet direkt an das Spendenkonto

Mobile Flüchtlingshilfe e.V.

IBAN: DE07 7909 0000 0000 3467 72

BIC: GENODEF1WU1

Verwendungszweck: Corona Hilfe

Wichtig: wir dürfen keinesfalls Menschenaufläufe vor der Halle produzieren! Bitte haltet Euch an die Ausgangsbeschränkungen!

Ob unser Vorhaben so aufgeht hängt von allen ab. Helft mit – gemeinsam sind wir stark!

❤️❤️❤️