Sonnenhinweis

Bomben-Sonnenschein in #Würzburg am heutigen Sonntag, schön. 🌞

Trotzdem: Rennt jetzt bitte nicht alle an den Main oder auf die Alte Mainbrücke. Die Stadt ist groß, wirklich. Verteilt euch. Lauft durch euer Viertel, vielleicht in Ecken, wo ihr sonst nicht hingeht. Haltet Abstand. Zeigt Verantwortung.

Ihr könnt mal schauen, was für Informationen aus eurem Stadtteil im WürzburgWiki noch fehlen oder was aktualisiert werden müssten. Vieles davon geht übrigens auch von daheim.