WüPod071 Gefühlsecht: Notaufnahmeschwester Ingeborg Teil 1

Die Corona-Krise hat zumindest ein Gutes: Nach Jahren finden Inge Wollschläger und ich mal Zeit für einen Podcast. Lange hatten wir es uns vorgenommen, es hat einen fiesen Virus gebraucht, dass wir zusammenfinden. Naja, ganz zusammen nicht. Wir haben den Podcast über die Ferne aufgenommen.

Inge “Notaufnahmeschwester” bloggte und twitterte so fleißig über ihre Arbeit als Krankenschwester in einem Krankenhaus und über die Sorgen und Nöte der Pflegeberufe, dass sie darüber ein Buch schreiben durfte. Mittlerweile arbeitet sie nicht mehr als Krankenschwester, sondern kümmert sich in einer Kirchengemeinde um Senioren.

Mit Inge plauderte ich darüber im Podcast (bei leider mäßiger Soundqualität, da muss das Christkind im Hause Wollschläger mal ein brauchbares Headset spendieren oder auch nur Zeit, das alte Ding richtig einzustellen). Über Pflegeberufe, die Chancen der Corona-Krise, den Aufruf, Post an Würzburger Senioren zu schicken, die eine oder andere Schlüpfrigkeit. Aus dem Buch wird auch gelesen. Nach einer Stunde war längst noch nicht alles gesagt — Fortsetzung folgt.

Die ersten fünf Minuten klingen akustisch nicht so dolle, dann wird es aber besser. 🙂

mp3 [55 MB] Download Show URL Ralf Thees Moderator Inge Wollschläger Gast

Shownotes