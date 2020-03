Von Null auf 100 in 24 Stunden – der Aufschwung der Podcasts

Am Sonntag hatte ich die große Freude, mit Notaufnahmeschwester Inge Wollschläger zu plaudern. Und in der Podcast-Episode scherzten wir noch über ihren Promi-Status. Als ich am Abend darauf mal in die Statistiken schaute, war ich doch überrascht.

Ich podcaste im Würzblog-Podcast als auch in dessen älterer Schwester, der Würzmischung, weil ich gerne podcaste. Ob ich jetzt zwei Zuhörer habe oder 20 000 Zuhörerinnen, spielt für mich keine Rolle. Genau kann ich eh nicht sagen, wie viele Hörer ich habe, das Messen von Podcastreichweiten ist schwierig. Im Schnitt sind es nach ein paar Wochen ein paar hundert Downloads mit Ausreißern nach oben und auch unten, ich bin völlig zufrieden damit. Mein Plugin, das sich bei mir an diesen Messungen versucht, hält sich übrigens an die recht restriktiven IAB-Richtlinien.

Zumindest hat es die Episode mit der Notaufnahmeschwester geschafft, was noch keine andere im Würzblog-Podcast geschafft hat — nämlich innerhalb von 24 Stunden die 100-Downloads-Marke geknackt (107 waren es letztlich). Sonst passiert das ein bis zwei Tage später. Und liegt sich auch an Inges Promi-Status! 😉 Aber vielleicht nicht nur.

Für mich das Interessante dabei: Die meisten Hörer kamen über den RSS-Feed, das heißt, sie haben den Würzblog-Podcast abonniert. Normalerweise schlagen gerade am ersten Tag viel mehr die Leute durch, die sich den Podcast über die Webseite anhören. Und daraus schließe ich, dass die Menschen viel häufiger über ihren Podcast-Client nach Aktualisierungen von Podcasts suchen — neues Hörfutter ist in Corona-Zeiten wohl sehr gefragt.

Und das sehe ich im Moment auch in den gesamten Statistiken im Würzblog-Podcast und der Würzmischung. Denn auch alte und teilweise uralte Folgen werden spürbar öfter angehört als üblich — oder zumindest heruntergeladen.

Vielleicht hat auch unser Volks-Virologe Christian Drosten mit seinem Corona-Podcast im NDR einfach nur dem Medium Podcast einen weiteren Schub gegeben. Die Main-Post hat mich — und andere Podcaster vermutlich auch — zu dem Thema Podcasts befragt, meine Zwischen-Tür-und-Angel-Antworten sollten da bald zu lesen sein.

Es gibt in Würzburg übrigens nicht nur den Würzblog-Podcast. Bei weiten nicht. Diese Podcasts aus Würzburg kenne ich auch noch. Ob die Liste vollständig ist, weiß ich nicht. Falls nicht, gebt Bescheid. Und an die Podcast-Kolleginnen und die eine Kollegin: Wie sieht es bei euch aus? Merkt ich auch eine verstärkte Nachfrage?