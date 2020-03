WüPod072 WueWW-Corona-Countdown-Pause #1

Vor knapp zwei Wochen musste Ute Mündlein verkünden, dass die Wuerzburg Web Week wegen des Corona-Virus nicht im April stattfinden, sondern verschoben wird. Doch still ist es um die Web Week deswegen nicht geworden — es passiert trotzdem so einiges. Ute und Ralf reißen kurz im Podcast an, was passiert und in Planung ist.

P.S. Danke an die mindestens fünf Hörer im Livestream. Das nächste Mal kündige ich es etwas frühzeitiger an, versprochen, 🙂

