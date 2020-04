WüPod074 WueWW-Corona-Countdown #2: Das virtuelle After-Work-Barcamp

Würzburg Web Week verschoben? Ja und? Ein virtueller Kneipengang am Montag und Ute Mündlein darf vor einem virtuellen Dauer-After-Work-Barcamp berichten. Im Netz gibt es keine Ausgangsbeschränkung, die Veranstaltungen im Netz laufen an. Workshops und Vorträge im Livestream und eben die in der virtuellen WueWW-Kneipe am Montag geborene Idee eines ebenso virtuellen Barcamps. Und das geht eine Woche später schon in den Start. Verrückte Zeit, diese Corona-Zeit, die auch viel Energie freisetzt.

Hört den Podcast an und schaut am Montag einfach live und online vorbei – jede und jeder kann etwas beisteuern, wie das Barcamp ist das keine reine IT-Nerd-Veranstaltung.

Ralf Thees Moderator Ute Mündlein

