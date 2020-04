WüPod076 Auf die Hinterfüße stellen und Pakete packen: Ein Buchladen in Corona-Zeiten

Tja. Statt gemütlich im gemütlich-kleinen Laden von Hermkes Romanboutique auf einen Podcast zu hocken, müssen sich Gerd und Burn dank des Corona-Virus über ihr Smartphone mit Ralf plaudern. Der Versuch ist aber einigermaßen geglückt (das nächste Mal ein bisschen besser aussteuern) und die beiden können erzählen.

Über die 23 Tage einer für Kunden verschlossenen Buchhandlung in Würzburg, hinter deren Ladentüre aber in sehr ungewohnter Weise sehr viel gearbeitet wird. Über treue Stammkunden und interessante Kundenentwicklungen. Über die Digitalisierung und Kontakte in der wirklichen Welt. Über Sorgen und Ungewissheiten, die nicht weniger werden. Über, über, über …

(Und sorry für den stammeligen Anfang des Podcasts 😉 )

Der Podcast darf auch gerne abonniert werden:

mp3 [47 MB] Download Show URL Ralf Thees Moderator Gerd Eibach Gast Bernhard Sterner Gast

Shownotes