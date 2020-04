WüPod077 Coronakram 2020/16

Ein paar Gedanken, was Ralf in der Ausgangsbeschränkung wegen des Corona-Virus so treibt und was er vermisst. Dazu noch ein kurzer Rückblick auf die vergangene Woche. Aber es gibt auch wirklich ein paar Sachen für Würzburg anzukündigen. Es geht um digitale Bürgerbeteiligung, Lichter im Weinberg, virtuelle Kneipenspiele und ein improvisiertes Konzert.

Wenn ihr Anregungen oder Veranstaltungstipps habt, schreibt an ralf@wuerzblog.de oder hinterlasst einen Kommentar.

Der Podcast darf auch gerne abonniert werden:

mp3 [28 MB] Download Show URL Ralf Thees Moderator

Shownotes