CoronaGames: OutInt: Turnier 1, Runde 6 und die Frage nach einem Turnier 2

Das Würzblog spielt Outburst per E-Mail. Und noch immer spielen ein paar sehr wenige mit. 😉 Ich hatte auf ein paar mehr Antworten gehofft, darum hab ich die Auswertung etwas rausgezögert. Aber das Warten hat sich gelohnt. 😀 Und — Sensation! — ein neuer Spieler ist dabei. Willkommen Björn! 🙂

Auswertung 5. Runde im OutInt-Turnier 1 im Würzblog

Die Abstimmung der Bonusantwort: Die meisten stimmten für die Antwort “Die armen Piraten, bei denen immer etwas schief geht…”. Dafür geht je ein Punkt an Ekmelk.

Die Frage der Runde 5 war: “Alles was dick macht”. War nicht leicht auszuwerten, ich habe ein paar sehr ähnliche Antworten zusammengefasst. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Schokolade Cola zu wenig Bewegung Zucker Kuchen Gummibärchen Bier Pizza Schwangerschaft Pommes

Die Tabelle nach Runde 5:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt Ekmelk 4 2 6 52 JulesWuerzburg 6 1 7 43 Ralf 4 0 4 40 Moggadodde – – 0 38 Glückskindl 7 2 9 37 Nils (und Tochter) 2 0 2 27 jubilee – – 0 20 cm2710 – – 0 18 Tina – – 0 14 Björn 5 2 7 7

Bonusantworten der Runde 5, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

Kochvideos auf Youtube/Instagram anschauen

Deep Fried Candy Bars – frittierte Schokoriegel

ein Kissen vor dem Bauch

OutInt Turnier 1, Runde 6

Wer bei der sechsten Runde mitspielen will — geht auch für Neueinsteiger –, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Bis Mittwoch, 22. April 2020, um 23.59 Uhr sollt ihr eure Mail geschickt haben, am Donnerstag gibt es das Endergebnis des Turnier 1.

Soll es ein zweites Turnier geben?

Den Regel nach ist das Turnier nach sechs Runden beendet. Wie sieht es bei euch aus? Lust auf eine zweite Runde? Wenn mehr als vier Spieler in dem Kommentaren oder per Mail “Ja” zu einem zweiten Turnier sagen, dann ziehen wir es durch. Mein Python-Script für die Auswertung wird immer besser. 😉

Die sechste und letzte Frage im Turnier 1

Die Frage für Runde 6, weil wir uns ja alle gerade so viel mit der Politik beschäftigen

10 aktuelle Staatsoberhäupter

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu raten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 1, Runde 6”: