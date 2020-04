WüPod079 Corona-Kalenderkram 17/2020

Kopfweh, Schwindel, Nase zu, Rachen und Augen jucken. Das ist kein Corona-Virus, meine Heuschnupfen-Saison beginnt. Dafür enden viele anderen Veranstaltungen in Würzburg, noch bevor sie begonnen haben. Und die Organisatoren habe eine Informationspolitik, die mich echt sauer macht.

Ein paar Online-Veranstaltungen gibt es in dieser Woche, darunter der Podcaster-Frühschoppen am Samstag, 20. April, den unter anderem auch ich organisiere und moderiere. Wenn ihr Fragen habt, auf die ich beim Frühschoppen eingehen soll, schreibt sie in die Kommentare. Und auch, ob ich da am Vormittag schon Alkohol trinken soll. Oder ein absurdes Wort, dass ihr dabei hören wollt. 😁

