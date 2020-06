WüPod085 Kalenderkram 24/2020 Konzerte virtuell und in echt

Noch verkatert von der kleinen aber wilden Geblogstagsparty geht es im Würzblog-Podcast um ein paar interessante digitalen Kulturprojekte in der kommenden Woche und — man mag es kaum glauben — um ein Konzert in Würzburg. So eines in echt, wo man vor echten Musikern steht.

Shownotes