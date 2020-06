WüPod086 Kalenderkram 25/2020 U&D, Mozart und Krimi in virtuell

In dieser 25. Kalenderwoche wären in Würzburg das Mozartfest und das Umsonst & Draussen-Festival. Was beide Veranstaltungen sich nun als Corona-Ersatz ausgedacht haben, hört ihr im Kalenderkram, Würzblog-Podcast #86. Und was sonst noch die Woche geht.

Der Podcast darf auch gerne abonniert werden:

mp3 [35 MB] Download Show URL Ralf Thees Moderator

Shownotes