Umsonst & Draussen-Methadon

Jetzt ist das Wetter auch noch etwas besser geworden, so ein Mist. Würden jetzt und in den kommenden Tagen die Unwetter von Anfang der Woche über Würzburg toben, würde es mir nicht so weh tun, dass das Umsonst & Draussen-Festival coronabedingt nicht stattfindet. Langjährige Leser des Würzblog wissen, was mir das Festival persönlich bedeutet.

Aber es ist leider so. Heute habe ich zusammen mit Ralf Duggen als einem der Macher des U&D einen Podcast für die Würzmischung aufgenommen — Alex war aus Laudenbach zugeschaltet. Ralf gibt einen Überblick, was die Absage finanziell für das Festival bedeuten könnte und was die Folgen in vielen Bereichen sind. Als Vorsitzender des Dachverbands der freien Würzburger Kulturträger gibt er auch einen Einblick in die Konsequenzen der Corona-Krise für die Kulturwirtschaft und welche Kreise sie ziehen könnte. Hört mal rein in die Würzmischung #108: Kein Umsonst, kein Draussen, und die Gearschten der Kultur und fühlt euch frei, die Podcast-Episode in den sozialen Medien zu teilen.

Wie im jüngten Würzblog-Podcast schon erwähnt, findet am Samstag ein Mini-Trostpflaster statt. Aus der Posthalle wird ab 16 Uhr ein Livestream-Konzert im Internet übertragen. Die Einnahmen werden zwischen der krisengeplagten Posthalle und den fünf Bands aufgeteilt. Einnahmen heißt in dem Fall, dass man — freiwillig — Karten für das Streamingfestival kaufen kann, ich habe zwei 20 Euro-Karten erstanden. Es wäre schön, wenn alle die können, zumindest dieses Projekt unterstützen. Fördermitglied beim U&D-Verein oder Posthallen-Verein werden schadet aber auch nicht.

Ich werde wenigstens das Streaming-Festival daheim feiern. Falls ihr das auch macht, dann schaut doch mal in den offenen Livechat rein. Da können wir ein wenig plaudern, wie wir das auf dem U&D auch getan hätten. Naja, oder so ähnlich.

Klar, das ist alles ein mehr als müder Ersatz für das Umsonst & Draussen. Aber mehr ist halt nicht. Hoffen wir einfach auf das kommende Jahr, und das bis dahin noch viel Kultur übrig sein wird und Leute, die sie auf die Beine stellen.