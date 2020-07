Noch’ne Open-Air-Reihe: Kultur ausm Hut

So still es in den vergangenen Monaten in der öffentlichen Würzburger Kultur aussah, so wild wird es jetzt, was Kulturveranstaltungen angeht. Gerade was Open-Air-Reihen angeht. Das Kulturreferat der Stadt Würzburg lädt vom 16. Juli bis zum 8. August zum “Kulturpicknick” am Hubland, jetzt zaubert ein Veranstalterkonglomerat vom 30. Juli bis 23. August auf der Wiese bei der Umweltstation “Kultur ausm Hut”.

Das Programm dieses kleinen Kulturfestivals gibt es schon auf der Webseite des Theaters am Neunerplatz zu sehen.

Im Programm ist viel Würzburg liest ein Buch, ein paar Konzerte und ein wenig Tanz, ein bisschen Lesung und einige Shows für Kinder. Uuuuuuuuuuund — was mich selbst sehr freut — ein Ukulese-Workshop, jeden Samstag- und Sonntagnachmittag. Darauf freue ich mich, in der Lockdown-Zeit hat sich mein Ukulele-Spiel zwar deutlich verbessert, aber noch ist viel Lust nach oben, bis ich mich traue zu behaupten, ich könne Ukulele-Spielen.

Alle Veranstaltungen kosten keinen Eintritt. Kein Ahnung warum, Karten muss man eh vorher reservieren, da könnte man gleich abkassieren. Gerade die hauptberuflichen Künstler und Veranstaltungstechniker könnten bestimmt Geld brauchen, Umsonst-Livestream-Konzerte und -Lesungen im Internet hatten wir genug. Aber man hat sich dafür entschieden, den namensgebenden Hut bei “Kultur ausm Hut” herumgehen zu lassen. Obwohl — dürfen die das überhaupt? So hygienetechnisch? Naja, die Kontonummer für Spenden findet sich auch auf der Webseite des Neunerplatz-Theaters.

Gefüllt wird die Wiese bei der Umweltstation wohl nicht sein, dafür werden die zugelassenen maximalen 100 Besucher nicht reichen. Essen und Trinken dürfen die selbst mitbringen — und die Reste auch selbst wieder mit nach Hause nehmen.

Das Programm in Kürze, ausführlich gibt es die Informationen auf der Webseite:

Donnerstag, 30. Juli, 20 Uhr

Würzburg liest ein Buch

Rainer Appel stell Max Mohrs “Frau ohne Reue” vor

Samstag, 01. August, 16 Uhr

UKULELE WORKSHOP

Wolfgang Salomon

Samstag, 01. August, 20 Uhr

BURKARD SCHMIDL, Konzert

Sonntag, 02. August, 11 Uhr

„RITTER CLOWN HEINI“, Kinderquatsch

Ritter Clown Heini von und zu Nasenstein reitet auf seinem edlen Ross durch die Lande. Er ist auf der Suche nach dem Schloss von König Klothwig Kloschüssel.

Sonntag, 02. August, 16 Uhr

UKULELE WORKSHOP

Wolfgang Salomon

Sonntag, 02. August, 20 Uhr

ELEMENTARES „AIR”

Tanz und Musik

Donnerstag, 06. August, 20 Uhr

NILZ HÜBENBECKER

Konzert

Freitag, 07. August, 20 Uhr

WÜRZBURG LIEST EIN BUCH

„Es sei denn Regenbogenwärts“ Amadé Esperer führt in Max Mohrs Poesie ein.

Samstag, 08. August, 16 Uhr

UKULELE WORKSHOP

Wolfgang Salomon

Samstag, 08. August, 20 Uhr

ELEMENTARES „WATER”

Carola Thieme: (voc, Stimme), Jochen Volpert: git

Sonntag, 09. August, 16 Uhr

UKULELE WORKSHOP

Wolfgang Salomon

Sonntag, 09. August, 20 Uhr

THOMAS GLASMEYER „BLÄHUNGEN”

Theater mit Puppen

Donnerstag, 13. August, 19 Uhr

CHARLES BUKOWSKI MEETS MUDDY WATERS

Ein Abend mit amerikanischen Legenden: Dirty old man & dirty old blues. Ein Musik-Literatur-Abend.

Freitag, 14. August, 19 Uhr

CHARLES BUKOWSKI MEETS MUDDY WATERS

Ein Abend mit amerikanischen Legenden: Dirty old man & dirty old blues Ein Musik-Literatur-Abend.

Samstag, 15. August, 16 Uhr

UKULELE WORKSHOP

Wolfgang Salomon

Samstag, 15. August, 20 Uhr

WÜRZBURG LIEST EIN BUCH

„Nun lebt wohl, ihr zwei Liebsten im Schnee“ – Szenische Lesung

Sonntag, 16. August, 11 Uhr

HILDA GARDNER „BABU VOM BOBOS”

Interaktive Kindershow

Sonntag, 16. August, 16 Uhr

UKULELE WORKSHOP

Wolfgang Salomon

Sonntag, 16. August, 20 Uhr

ELEMENTARES „EARTH”

Joe Krieg: voc, Stimme, git,Christoph Lewandowski, Frank Adelt: p,Simon Ort: b

Donnerstag, 20. August, 20 Uhr

ELEMENTARES „FIRE”

Susanne Wildfeuer: Stimme,Hussein und Hassan Mahmoud: Saz

Freitag, 21. August, 20 Uhr

ANGELO SOMMERFELD

Samstag, 22. August, 20 Uhr

„HANNAH & FALCO“

„Hannah & Falco“ sind die Sängerin Hannah Weidlich und der Sänger und Songwriter Falco Eckhof.

Sonntag, 23. August, 16 Uhr

WÜRZBURG LIEST EIN BUCH

Readers‘ Corner „Frau ohne Reue“ mit Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft “Würzburg liest ein Buch”

Sonntag, 23. August, 20 Uhr

WÜRZBURG LIEST EIN BUCH

„Frau(en) ohne Reue“. Ein literarisch-musikalischer Abend mit Märchenerzählerin Kerstin Lauterbach und Christian Bekmulin.