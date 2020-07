WüPod091 Kalenderkram 30/2020 Kultur mit Picknick, Offline-Meetup, Klima-Zeugnisse

Das kulturelle Sommer- und Sommerferienprogramm in Würzburg wächst an. Es ist nicht irrsinnig viel, was geboten wird, aber doch recht stetig, es wird eigentlich jeden Tag Kultur geboten. Und was? Hört euch den Podcast an.

