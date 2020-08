WüPod094 WueWW 2020 Relaunch #1

Ein halbes Jahr nach dem ursprünglich geplanten Termin findet die Wuerzburg Web Week Mitte Oktober statt. Mit Organisatorin Ute Mündlein plaudere ich über die ersten gemeldeten Veranstaltungen und Ideen für On- und Offline-Veranstaltungsformate in Corona-Zeiten. Wer eigene Ideen für Formate hat – ab damit in das von Ute angelegte Google-Doc.

Der Podcast darf auch gerne abonniert werden:

mp3 [28 MB] Download Show URL Ralf Thees Moderator Ute Mündlein Gast

Shownotes